Galatasaray - Kocaelispor Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maçlardan biri İstanbul’da oynanacak. Lider Galatasaray ile Kocaelispor’un karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler “Galatasaray - Kocaelispor maçı saat kaçta”, “Galatasaray - Kocaelispor hangi kanalda”, “Galatasaray maçı şifreli mi” ve “Galatasaray Kocaelispor maçı canlı izle” sorularına yanıt arıyor.

Bu karşılaşmayı daha da dikkat çekici hale getiren en önemli detaylardan biri ise sezonun ilk maçında Kocaelispor’un Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmiş olması. Bu sonuç, 12 Nisan 2026 Pazar akşamı oynanacak mücadeleye adeta rövanş havası kazandırmış durumda. Zirvedeki Galatasaray puan farkını korumak isterken, Kocaelispor ise güçlü rakibi karşısında bir kez daha sürpriz peşinde olacak.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray A.Ş. ile Kocaelispor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 12 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Bu nedenle “Galatasaray - Kocaelispor maçı şifreli mi” sorusunun yanıtı da netleşmiş durumda. Dev maç beIN Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta, İstanbul’da oynanacak. Galatasaray taraftarı önünde sahaya çıkarken, Kocaelispor ise zorlu deplasmanda puan arayacak.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Zirvedeki Galatasaray, rakipleriyle olan puan farkını korumak için oldukça önemli bir maça çıkıyor. Ligde 28 maç sonunda 67 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, liderliğini sürdürmek adına iç sahada hata yapmak istemiyor.

Öte yandan Kocaelispor da puan tablosunda orta sıralarda yer almasına rağmen bu sezon Galatasaray’a karşı ilk maçta aldığı 1-0’lık galibiyetin verdiği özgüvenle sahaya çıkacak. Bu yüzden Galatasaray - Kocaelispor maçı yalnızca bir lig karşılaşması değil, aynı zamanda sezonun dikkat çeken rövanş mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Kocaelispor’un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig’e yükselmesiyle başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 25’ini Galatasaray kazanırken, Kocaelispor 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Toplam gol sayılarında da Galatasaray’ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip rakip fileleri 76 kez havalandırırken, Kocaelispor bu gollere 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kocaeli’de oynanan karşılaşmayı ise yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.

İstanbul’daki maçlara bakıldığında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. İki ekip Süper Lig’de Galatasaray’ın ev sahipliğinde daha önce 20 kez karşılaştı. Bu maçların 13’ünü Galatasaray kazanırken, Kocaelispor 4 galibiyet elde etti. İstanbul’daki 3 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray iç sahada toplam 46 gol atarken, Kocaelispor deplasmanda 26 gol buldu. Galatasaray ile Kocaelispor, sarı-kırmızılı takımın sahasında ligde en son 17 yıl önce karşı karşıya gelmişti.

PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde ilk 4 takım ve Kocaelispor’un puan tablosundaki yeri şöyle:

Sıra Takım O A:Y P 1 Galatasaray 28 66:21 67 2 Fenerbahçe 28 62:28 63 3 Trabzonspor 28 55:30 63 4 Beşiktaş 29 53:34 55 8 Kocaelispor 28 23:32 34

GALATASARAY SAKAT VE CEZALI OYUNCU LİSTESİ

Galatasaray cephesinde maç öncesinde savunma ve hücum hattını etkileyen iki önemli eksik dikkat çekiyor. “Galatasaray’da kimler yok”, “Galatasaray sakatlar” ve “Galatasaray cezalı oyuncular” aramaları da bu nedenle öne çıkıyor.

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 3 Metehan Baltacı 24 Defans Cezalı - Maçtan Men Cezası 45 Victor Osimhen 28 Forvet Sakatlık - Kolu Kırık

KOCAELİSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCU LİSTESİ

Kocaelispor’da ise özellikle savunma hattı ve kalede önemli eksikler bulunuyor. Bu nedenle “Kocaelispor sakatlar”, “Kocaelispor eksikler” ve “Kocaelispor’da kimler yok” soruları maç öncesi yoğun ilgi görüyor.

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 1 Aleksandar Jovanovic 34 Kaleci Sakatlık - Diz Sakatlığı 21 Massadio Haidara 34 Defans Şüpheli 4 Mateusz Wieteska 29 Defans Sakatlık - Çapraz Bağlarından Sakat 5 Botond Balogh 24 Defans Sakatlık - Adale Problemi

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Görselde yer alan son maç ilk 11 dizilişlerine göre iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları şu şekilde öne çıkıyor:

Galatasaray Muhtemel 11

U. Çakır, E. Elmalı, W. Singo, D. Sanchez, S. Boey, M. Lemina, İ. Gündoğan, R. Sallai, Y. Asprilla, L. Sane, B. Yılmaz

Galatasaray Diziliş

4-2-3-1

Kocaelispor Muhtemel 11

S. Oztasdelen, M. Cinan, H. Smolcic, A. Dijksteel, A. Oğuz, M. Cafumana, H. Keita, M. Susoho, T. Bingöl, S. Dursun, D. Agyei

Kocaelispor Diziliş

4-3-3

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

Galatasaray Zirvede Hata Yapmak İstemiyor

67 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, rakipleriyle olan puan farkını korumak için bu maça büyük önem veriyor. İç sahada alınacak bir galibiyet, zirve yarışında sarı-kırmızılı ekibin elini daha da güçlendirebilir.

Kocaelispor Rövanş İçin Sahada Olacak

Sezonun ilk maçını 1-0 kazanan Kocaelispor, bu kez deplasmanda benzer bir sürprizi tekrarlamaya çalışacak. Bu sonuç nedeniyle mücadeleye rövanş havası hakim durumda.

Eksikler Kadro Tercihlerini Etkileyebilir

Galatasaray’da Victor Osimhen’in yokluğu hücum hattında dikkat çekerken, Kocaelispor’da kaleci ve savunma hattındaki eksikler maç öncesi öne çıkan detaylar arasında bulunuyor.

