Galatasaray-Kocaelispor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 29. haftasında bugün oynanacak üç karşılaşma öncesinde VAR ve AVAR hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre günün maçlarında görev alacak isimler netlik kazandı.

Konyaspor ile Karagümrük arasında saat 14.30’da başlayacak mücadelede VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Bu karşılaşmada AVAR koltuğunda ise Gökhan Barcın oturacak.

KAYATEPE GÖREV YAPACAK

Saat 17.00’de oynanacak Göztepe-Kasımpaşa karşılaşmasında VAR görevini Özgür Yankaya üstlenecek. AVAR olarak Bilal Gölen sahada olacak.

Günün son maçında ise Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede VAR hakemi Adnan Deniz Kayatepe olurken, AVAR görevini İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.