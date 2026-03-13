“Galatasaray kollanıyor” demişti: Sadettin Saran’a cevap geldi

Gazetecilerle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran “Galatasaray’ın kollandığını düşünüyorum” dedi.

Bu açıklamalara yanıt Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’dan geldi. Yazgan, Fenerbahçe tarafının aldı oluşturduğunu söyledi.

"İLLÜZYON VAR"

“Bence Türkiye’de VAR’dan şikayet edecek en son takım Fenerbahçe'dir” diyen Yazgan şunları söyledi: “Kendilerince bir algı oluşturma çabası içindeler. Size basit bir örnek vereyim: Bu sezon Fenerbahçe maçlarında 14 kez VAR incelemesine gidilmiş. Bu kararların 12'si Fenerbahçe lehine, yalnızca 2'si aleyhine çıkmış.

Bizim maçlarımıza baktığınızda ise yine 14 kez VAR incelemesi yapılmış. Bunların 9'u lehimize, 5'i aleyhimize sonuçlanmış. VAR müdahaleleri nedeniyle toplam 6 puan kaybetmişiz. Ortada oluşturulmaya çalışılan bir illüzyon var. Bunun gerçek olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor."

"HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA"

Bu sezon Süper Lig'de 50 sarı kart gördüklerini ifade eden Yazgan şöyle devam etti: “Maç başına ortalama 2 sarı karta denk geliyor. Avrupa'daki 11 maçımızda ise 23 sarı kart gördük. Bu da maç başına yaklaşık 2,1 sarı kart demek. Türkiye ve Avrupa’daki ortalamalarımız neredeyse birebir aynı. Fenerbahçe'ye baktığınızda ise Türkiye’de 25 maçta 55 sarı kart görmüşler. Bu da maç başına 2,2 sarı kart ortalaması yapıyor. Avrupa’da ise 10 maçta 35 sarı kart görmüşler. Yani maç başına 3,5 sarı kart ortalaması var. Arada ciddi bir fark var. Rakamlar ortada. Halep oradaysa, arşın burada. Lütfen insanları birbirine düşüren gereksiz algı oyunlarını bir kenara bırakalım. Gerçekler zaten açık bir şekilde ortada."