Galatasaray, Konyaspor karşısında: İlk 11'de rotasyon, kimler oynayacak?

Süper Lig’in 23. haftasında lider Galatasaray, 21 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Furkan Ürün ve Samet Çavuş’un yardımcı hakem olarak görev yapacağı canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Deniz, Melih, Berkan, Olaigbe, Kramer, Muleka

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Ligde geride kalan 22 haftada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, 55 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde girdi.

Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 20 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, 23. hafta öncesinde 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Tecrübeli savunmacı, Konyaspor karşısında kart görmesi halinde 24. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig’de son 10 maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 30 gol atarken 9 gol yedi.

Form grafiğini yükselten Galatasaray, son 5 resmi maçında rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu periyotta lig, kupa ve Avrupa maçlarında sadece 4 gol yedi.

Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 55 gol atarak en golcü ekip konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, yediği 15 golle de savunma performansında üst sıralarda yer alıyor.

ICARDI ZİRVEYİ KOVALIYOR

Son lig maçında hat-trick yapan Mauro Icardi, gol krallığı yarışında üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Arjantinli oyuncu, ligdeki gol sayısını 13’e çıkardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut’a karşı oynadığı maçlarda henüz mağlubiyet yaşamadı. Buruk’un takımları, Palut’un ekiplerine karşı oynadığı tüm maçları kazandı.

Konyaspor, ligde son 12 maçında galibiyet alamadı. Yeşil-beyazlı ekip, sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

İki takım Süper Lig’de 50'nci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 49 maçta Galatasaray 36, Konyaspor 5 galibiyet elde ederken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.