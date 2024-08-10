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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Trendyol Süper Lig’e galibiyetle başlayan Galatasaray, ligin 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 14:52
  • Giriş: 10.08.2024 14:52
  • Güncelleme: 10.08.2024 14:52
Kaynak: İHA
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başlayıp koşu çalışmalarıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan sarı-kırmızılılar, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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