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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 11:52
  • Giriş: 14.08.2024 11:52
  • Güncelleme: 14.08.2024 11:52
Kaynak: İHA
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşen idman, dinamik ısınmayla başladı.

Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Konyaspor maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

İdmana yalnızca sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Davinson Sanchez katılmadı.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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