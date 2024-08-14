Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: İHA
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşen idman, dinamik ısınmayla başladı.
Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Konyaspor maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.
İdmana yalnızca sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Davinson Sanchez katılmadı.
Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.