Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.