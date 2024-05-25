Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kaynak: İHA
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında yarın saat 19.00’da Konyaspor’a konuk olacak.