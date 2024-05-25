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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 25.05.2024 16:54
  • Giriş: 25.05.2024 16:54
  • Güncelleme: 25.05.2024 16:54
Kaynak: İHA
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı


Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında yarın saat 19.00’da Konyaspor’a konuk olacak.

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