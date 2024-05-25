Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri 25.05.2024 16:54 Giriş: 25.05.2024 16:54

Güncelleme: 25.05.2024 16:54 Kaynak: İHA

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