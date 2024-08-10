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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 13:47
  • Giriş: 10.08.2024 13:47
  • Güncelleme: 10.08.2024 13:47
Kaynak: DHA
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 2'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 12 Ağustos Pazartesi saat 19.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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