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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 24.05.2024 14:22
  • Giriş: 24.05.2024 14:22
  • Güncelleme: 24.05.2024 14:22
Kaynak: AA
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başlayıp 3 gruba ayrılan futbolcuların 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. 

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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