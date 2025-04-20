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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 20.04.2025 14:52
  • Giriş: 20.04.2025 14:52
  • Güncelleme: 20.04.2025 14:52
Kaynak: AA
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 22 Nisan Salı günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma organizasyonlarının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve Konya'ya giderek kampa girecek.

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