Galatasaray, Konyaspor’u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig’in 19’uncu haftasında yarın sahasında Konyaspor’u konuk edecek. Rams Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Serkan Ok yapacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde 44 puan ve averajla Fenerbahçe’nin gerisinde 2’nci sırada yer alıyor. Toplamda 17 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılar, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet aldı.

Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan Okan Buruk’un öğrencileri, ligdeki tek yenilgisini ise Hatayspor karşısında aldı. Galatasaray, son iç saha mağlubiyetini ise geçtiğimiz sezonun 2’nci haftasında oynanan Giresunspor maçında yaşadı. Zirve yarışına devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçını da kazanarak 25 maçlık iç saha yenilmezlik serisini sürdürme hedefinde.

SARI-KIRMIZILARDA 7 EKSİK

Galatasaray’da Konyaspor karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Göğüs kasında kopma meydana gelen Sergio Oliveira, adale sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, kart cezalıları Lucas Torreira ve Sacha Boey, Afrika Kupası için milli takımlara giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MAURO ICARDI FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Konyaspor karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Süper Lig'in 18’inci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonrasında yüz kemiklerinde kırık oluşan Icardi’nin Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Icardi’nin sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşısında en ileri uçta şans vereceği isim de merak konusu.

SANTRFOR BÖLGESİ İÇİN 2 İHTİMAL VAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, forvet hattındaki eksiklerden kaynaklı Konyaspor karşılaşmasında en ileri uçta iki ihtimali bulunuyor. Mauro Icardi’nin yokluğunda tecrübeli teknik adamın görev vereceği isimler arasında Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha bulunuyor.

Takımda eksikler sonrası asıl mevkisi santrfor olan tek oyuncu Halil Dervişoğlu, Konyaspor maçında oynaması durumunda bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir lig maçında 11 oynayacak. 24 yaşındaki milli oyuncu, daha önce Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu 2’nci maçında Zalgiris’e karşı forma giymişti. Bu sezon ligde sadece 50 dakika görev yapan Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızı forma altında 8’i Süper Lig, 4’ü Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere toplamda 12 karşılaşmada forma giydi. Ligde golü olmayan milli oyuncunun Şampiyonlar Ligi Elemelerinde ise 2 golü bulunuyor.

Öte yandan asıl mevkisi kanat olan Wilfired Zaha'nın da Konyaspor karşılaşmasında forvette oynama ihtimali bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk’un sürekli olarak sol kanatta düşündüğü Zaha, Galatasaray kariyeri boyunca santrfor mevkisinde hiç süre almadı. 31 yaşındaki oyuncu, görev yapması durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk kez santrforda oynayacak. Galatasaray formasıyla 13’ü Süper Lig, 6’sı Şampiyonlar Ligi ve 1’i Şampiyonlar Ligi Elemesi olmak üzere 20 karşılaşmada görev yapan Wilfried Zaha, bu karşılaşmaların 19'unu sol kanat, 1'ini ise sağ kanat oynadı. Zaha, bu maçlarda 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

AMELİYAT OLAN KEREM AKTÜRKOĞLU 11’DE

Geçtiğimiz günlerde burnundan bir operasyon geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun Konyaspor karşılaşmasında oynaması bekleniyor. 25 yaşındaki milli oyuncu, 4 günlük iznin ardından yapılan antrenmanlarda ameliyat olmasına rağmen yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da Konyaspor karşılaşmasında görev vermesi halinde oyuncunun oynamak için hazır olduğu belirtildi.

OKAN BURUK’UN 11 TERCİHİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdaki eksikler sebebiyle Konyaspor karşılaşmasına farklı bir 11 ile çıkacak. 7 eksik oyuncu ile Konyaspor karşına çıkacak olan Galatasaray’da son haftalarda sol bek oynayan Barış Alper Yılmaz'ın kart cezalısı Sacha Boey’in yerine sağ bekte oynaması bekleniyor. Sol bekte Kazımcan Karataş’ı düşünecek olan tecrübeli teknik adam, orta sahada ise Lucas Torreira’nın kart cezası sebebiyle Kaan Ayhan’ı 11'de görevlendirecek. Hakim Ziyech’in de Afrika Kupası’nda olması sebebiyle sağ kanatta Tete’ye görev verecek 50 yaşındaki teknik adam, en ileri uçta ise sakatlığı bulunan Mauro Icardi ve Afrika Kupası’nda milli takıma giden Cedric Bakambu yerine Halil Dervişoğlu’na görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray’ın Konyaspor karşısında muhtemel 11’i şu şekilde:

“Muslera - Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Halil Dervişoğlu.”

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