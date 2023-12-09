Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6’ncı ve son maçında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Kopenhag maçı hazırlıklarına devam edecek.