Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech de antrenmanda yer aldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanının ardından Kopenhag'a gidecek.