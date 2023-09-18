Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi açıklandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği Kopenhag maçının hakemi Georgi Kabakov oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 20 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak maçta Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.