Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Galatasaray, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 17.09.2023 14:22
  • Giriş: 17.09.2023 14:22
  • Güncelleme: 17.09.2023 14:23
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Galatasaray, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, üçe üç oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol