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Galatasaray, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 09.12.2023 16:15
  • Giriş: 09.12.2023 16:15
  • Güncelleme: 09.12.2023 16:16
Kaynak: AA
Galatasaray, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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