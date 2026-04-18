Galatasaray, kritik Gençlerbirliği deplasmanında: Victor Osimhen ilk 11'de olacak mı?

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Ligde 29 haftada 68 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Galatasaray, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak hem zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de gelecek hafta oynanacak derbi öncesinde puan farkını artırmak istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ SON 7 MAÇTA GOL ATAMADI

Ev sahibi Gençlerbirliği ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Başkent temsilcisi, 9 haftadır galibiyet alamazken son 7 maçında gol atamadı ve düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıkış arayan kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Galatasaray’da Victor Osimhen’in sakatlığının ardından takıma dönmesi beklenirken, Eren Elmalı sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ligdeki üç yenilgisini de deplasmanda yaşadı.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı. Süper Lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek iki ekip arasında geride kalan 99 maçta Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor.

Öte yandan iki takım, lig mücadelesinden dört gün sonra Türkiye Kupası’nda da karşı karşıya gelecek. Bu yönüyle Ankara’daki karşılaşma, iki ekip için de kısa aralıkta oynanacak kritik maçların ilki olacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita



Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış Alper, Victor Osimhen