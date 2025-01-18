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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ameliyat edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 18.01.2025 22:49
  • Giriş: 18.01.2025 22:49
  • Güncelleme: 18.01.2025 22:49
Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ameliyat edildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiği bildirildi. Ameliyat sonrası bakımına başlanan Özbek'in durumunun takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

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