Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takımın performansından memnun:

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetiyle camia olarak ekim ayına mutlu bir şekilde girdiklerini belirtti.

Başkan Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kuruluş tarihi sebebiyle ekim ayının Galatasaray için çok önemli olduğunu vurgulayan Özbek, "Futbol takımımız, ekim ayına mutlu ve gururlu bir şekilde girmemizi sağladı. Liverpool maçında aldığımız galibiyetin bizi Avrupa'da hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yaktığına inanıyorum. Bu galibiyette imzası olan Okan hocamız, teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza teşekkür gönderiyorum. Daha büyük başarılar için onların yanında olacağız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara da ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sportif başarılar için kulübü geleceğe taşıyacak projeler ürettiklerini anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Özellikle çok önemsediğim, stadın yanındaki Aslantepe Vadisi hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Burada basketbol, voleybol ve salon sporlarına hizmet eden bir tesisimiz bulunacak. Bunun için projemizi bitirdik. Onaylanması için bu proje Gençlik ve Spor Bakanlığına iletildi. Gerekli evrakları da hazırlayarak Sarıyer Belediyesine başvurumuzu yaptık. Sarıyer Belediye Başkanı ile konuştum. Projenin onaylanması için önümüzde bir engel kalmayacak. Başkan da gayet pozitif konuştu. Sonrasında ruhsat aşaması başlayacak ve inşaata geçeceğiz."

- "Yaptığımız tesislerin yasal prosedürlerine dikkat ediyoruz"

Dursun Özbek, Galatasaray Futbol Takımı'nın Kemerburgaz'daki tesislerde çalıştığını dile getirerek, "Son derece güzel bir tesis yaptık. Burayla ilgili iskan belgesi almak için Eyüp Belediyesine başvurduk. Şu anda bir evrak bekleniyor. Sonrasında iskan belgemizi alacağız. Geçmişteki tesislerde yasal prosedürler tam anlamıyla yapılmadığı için sonrasında sıkıntı çıkıyor. Bunun için son derece dikkat ediyoruz. Yaptığımız tesislerin yasal prosedürlerine dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Adası'ndaki yatırımların bittiğini aktaran Özbek, "Sadece havuzla ilgili çalışma yapmamız lazım. Daha önce çalışma yapıyorduk ama durdurmak zorunda kaldık. Havuzun desteğe ihtiyacı var. Sonrasında ada için bir şey kalmıyor. Yasal olarak inşaat ruhsatıyla oradaki çalışmaları yapmıştık. İskan belgesini alarak, yasal prosedürleri tamamlamak istiyoruz." dedi.

Florya'daki arsayla ilgili üyeleri bilgilendiren Özbek, "İhaleyi kazanan Nivak firmasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Nivak firması da projeye çok önem veriyor. Bunun için uluslararası bir yarışma açtılar. Buradaki mimarinin çözülmesi için bu yarışmayı başlattılar. Dün bununla ilgili bir toplantıya katıldım. Zaman zaman bununla ilgili bilgilendirmede bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Mecidiyeköy'deki projeye değinen Özbek, "Bu projede ufak tefek aksaklıklar oldu. Nisan ayına kadar buradaki proje bitecek. Satılmasını beklediğimiz ve daha satışa koymadığımız daireler var. Genel kurulumuzda onlarla ilgili bilgi vereceğim." dedi.

- "Alınan arazilerin amacına uygun bir şekilde geliştirilmesi lazım"

Büyükçekmece'de 120 dönümlük bir araziye sahip olduklarını belirten Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'a elbette bu tarz gayrimenkulleri kazandırmak önemli. Hangi yönetim bunları yaptıysa ona teşekkür etmek lazım. Büyükçekmece'deki arazi, tesis yapılması için Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arazidir. Alınan arazilerin amacına uygun bir şekilde geliştirilmesi lazım. Örneğin voleybol sahası için arazi aldıysanız, buna uygun planlarının yapılması lazım. Sadece arsayı alıp rafa kaldırmamanız lazım. Yönetimlerin bu konulara dikkat etmesi lazım. Sadece arsayı almak yetmiyor."

Kulübün Kalamış'taki tesislerine de değinen Özbek, "Tesisleşme çok önemli. Yapılar, eskimeye mahkum. Zaman zaman bunların elden geçirilmesi, güncel hale getirilmesi ve buradaki sporcuların konforlu bir alana sahip olması çok önemli. Sedat Artukoğlu'nu Kalamış Tesisleri için görevlendirdim. Kendisi oraya gidecek ve gerekli tadilatları yapacağız." diye konuştu.

Bu sene kulübün amatör şubeleri için önemli hedefler belirlediklerini aktaran Özbek, "Ben tüm sporcu kardeşlerimizin sonuna kadar mücadele edip bizi gururlandıracaklarına inanıyorum. Bu vesileyle amatör şubelerimizde bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm branşlarımızda rekabetin en üst seviyeye çıktığı aylara geldik. Bu zorlu dönemde birlik, beraberlik ve sevgi ikliminin içinde kalarak, Galatasaray'ı hedeflediğimiz başarılara ulaştıracağımıza inanıyorum. Tüm üyelerimize ve taraftarlara teşekkür ediyorum." dedi.

Özbek, stadın önüne yapılan Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in heykellerinin açılışını 10 Ekim Cuma günü gerçekleştireceklerini dile getirdi.