Galatasaray Kulübü ve başkanı Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Kulübü ile Başkan Dursun Özbek, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in medyada yaptığı ve kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ve "hakareti" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübünün ise resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.