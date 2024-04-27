Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray Kulübünde yıllık olağan bütçe toplantısı başladı

Divan başkanlığına oy birliğiyle Eşref Alaçayır seçildi

Ajans Haberleri
  • 27.04.2024 10:22
  • Giriş: 27.04.2024 10:22
  • Güncelleme: 27.04.2024 10:22
Kaynak: AA
Galatasaray Kulübünde yıllık olağan bütçe toplantısı başladı

İSTANBUL (AA) başladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu hazır bulundu.

Toplantıyı açan başkan Özbek, divan başkanlığı için önerilen Eşref Alaçayır'ı oylamaya sundu. Alaçayır, oy birliğiyle bütçe toplantısının divan başkanı seçildi.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BirGün'e Abone Ol