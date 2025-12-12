Galatasaray Kulübü’nden suç duyurusu

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, manipülasyon amaçlı haber yaptıklarını belirttiği bazı medya kuruluşları ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, futbolcularının adını kullanarak, algı oluşturmak amaçlı manipülasyon yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaptıkları haberlerde futbolcularımızın adını kullanarak, algı manipülasyonu yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Savcılık tarafından yalanlanmış olmasına rağmen, bu tarz haberlerle basın ahlakı ve etiğinden zerre nasibini almamış kurum ve benzerleriyle hukuki mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak; gerçeklerin çarpıtılmasına, futbolcularımızın itibarsızlaştırılmasına ve etik değerlerin istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz.”