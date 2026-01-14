Galatasaray, kupada 2’de 2 yaptı

Galatasaray, kupada 2’de 2 yaptı

-Mauro Icardi penaltıları kaçırdı

-Abdülkerim Bardakcı bu sezon ilk golünü attı

-Arda Ünyay devam edemedi

-Gökdeniz Gürpüz sağ bek oynadı

-Ada Yüzgeç ilk resmi maçına çıktı

-Sarı-kırmızılar spor salonunda hazırlandı

-Okan Buruk’tan Wilfried Singo yorumu

Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fethiyespor’u 2-1 mağlup etti. Gruptaki ikinci galibiyetini alan Galatasaray, yoluna namağlup devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, Fethiyespor’un konuğu oldu. Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadeleye Galatasaray baskılı başladı. Topun hakimi olan Galatasaray, rakip kalede birçok fırsat yakaladı fakat pozisyonları gole çeviremedi. Fethiyespor kontra ataklarla tehdit oluştursa da Galatasaray savunmada oldukça temkinli bir görüntü sergiledi. Galatasaray’da 36’ncı dakikada Mauro Icardi’nin kullandığı penaltıyı kaleci kurtardı. VAR uyarısıyla tekrarlanan atıştan da sonuç çıkmazken, ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Galatasaray, rakip kalede daha etkili oldu. 73’üncü dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın kafa golüyle öne geçen Galatasaray, 80’inci dakikada Barış Alper Yılmaz’la farkı 2’ye çıkardı: 0-2. Maçın son bölümlerine doğru girildiğinde Fethiyespor, 90’ıncı dakikada Uğur Ayhan’ın attığı golle umutlandı: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Gruptaki ikinci maçından galibiyet çıkaran Galatasaray, puanını 6 yaptı.

MAURO ICARDI PENALTILARI KAÇIRDI

Galatasaray’ın 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fethiyespor karşılaşmasında üst üste iki penaltı vuruşundan yararlanamadı. Karşılaşmanın 36’ncı dakikasında beyaz noktanın başına geçen Icardi’nin vuruşunu kaleci Arda Akbulut sağına uzanarak kurtardı. Pozisyonun ardından VAR uyarısıyla, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle penaltı tekrarlandı. 38’inci dakikada bir kez daha penaltı kullanan Arjantinli futbolcu, topu yine aynı köşeye gönderdi ancak kaleci Arda Akbulut ikinci vuruşta da gole izin vermedi. Icardi, kaçan penaltıların ardından Arda Akbulut’u tebrik etti. Öte yandan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 6’ncı, toplam kariyerinde ise 12’nci penaltısını kaçırdı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın 31 yaşındaki tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fethiyespor karşılaşmasına sonradan dahil olan milli futbolcu, 73’üncü dakikada maçın açılış golünü kaydetti. Bu sezon ikinci kez skor katkısı veren Abdülkerim, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Çaykur Rizespor maçında asist yapmıştı. Abdülkerim Bardakcı, bu golle birlikte Galatasaray kariyerindeki 152’nci maçında 16’ncı golüne ulaştı.

Öte yandan Abdülkerim Bardakcı, son golünü ise geçtiğimiz sezonun 35’inci haftasında, 10 Mayıs’ta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kaydetmişti.

ARDA ÜNYAY DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılı ekipte genç savunmacı Arda Ünyay, Fethiyespor karşılaşmasında sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 8’inci dakikası geçilirken 18 yaşındaki stoper, topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Tedavisi saha içinde yapılan genç futbolcu oyuna devam edemezken, yerini Abdülkerim Bardakcı’ya bıraktı. Arka adalesinden sakatlanan Arda Ünyay’ın durumunun yapılacak kontroller sonrası netlik kazanması bekleniyor.

GÖKDENİZ GÜRPÜZ SAĞ BEK OYNADI

Sarı-kırmızılı ekibin genç isimlerinden Gökdeniz Gürpüz, Fethiyespor karşılaşmasında ilk 11’de sağ bek olarak yer aldı. Asıl mevkisi orta saha olan 19 yaşındaki oyuncu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un görev vermesiyle sağ bekte oynadı. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir FK’ya karşı da ilk 11 oynayan Gökdeniz, Fethiyespor maçıyla ikinci başlangıcını yapmış oldu.

ADA YÜZGEÇ İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray’ın 2009 doğumlu 16 yaşındaki oyuncusu Ada Yüzgeç, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı. Fethiyespor karşılaşmasına yedek soyunan Ada, mücadelenin 86’ncı dakikasında Eren Elmalı’nın yerine oyuna dahil oldu. İlk resmi maçına çıkma heyecanını yaşayan Ada, daha önce sezon başı kampında Ümraniyespor ve Admira’yla oynanan hazırlık karşılaşmalarında sarı-kırmızılı formayı terletmişti.

SARI-KIRMIZILAR SPOR SALONUNDA HAZIRLANDI

Fethiyespor - Galatasaray karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekip, statta yaşanan imkansızlıklar nedeniyle soyunma odası olarak spor salonunu kullandı. Galatasaray, Fethiye İlçe Stadı’nın bitişiğinde bulunan Gençlik Merkezi’ndeki spor salonunda hazırlıklarını gerçekleştirdi. Soyunma odasına dönüştürülen alana elektrikli ısıtıcılar yerleştirilirken, sarı-kırmızılı futbolcular tesiste kadınlara ait tuvalet ve duşları kullanmak zorunda kaldı.

OKAN BURUK’TAN WILFRIED SINGO YORUMU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fethiyespor karşılaşması sonrası düzenlenen basın toplantısında bir süredir sakatlığı devam eden Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo’nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Singo’nun bu hafta itibariyle takımla antrenmanlara başlayacağını, antrenman süresinin iyi gitmesi durumunda ise Gaziantep FK maçında oynatacağını ifade eden Buruk, “Uzun bir süre oldu ama onu en risksiz şekilde sahaya döndürmek istedik. Devre arası da bu anlamda süreyi uzatmak ve onu en güçlü şekilde döndürmek için bir fırsat oldu. Bu hafta takımla antrenmanlara yavaş yavaş başlamasını düşünüyoruz. Onun durumuna göre hafta sonu oynayacağımız Gaziantep maçında her şey iyi giderse kadrodaki oyunculardan biri olabilir. Atletico Madrid maçına da hazır hale getireceğiz. 2 aya yakın uzun bir süre oldu. Buradan oyuncunun hemen hızlıca ilk 11’e dönmesi de kolay olmuyor. Bu 3 günlük antrenman süresi iyi giderse Gaziantep maçında belki kadroda olur veya Atletico Madrid maçında kadroda olabilecek şekilde onu hazırlamaya çalışacağız” dedi.

