Galatasaray, kupada Alanya deplasmanında 4’te 4 peşinde

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın Alanyaspor’a konuk olacak. Alanya Oba Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor’un yer aldığı A Grubu’nda ilk üç maçını kazandı.

Galatasaray, Başakşehir’i 1-0, Fethiyespor’u 2-1 ve İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek grupta liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında galip gelerek grubu 4’te 4 ile tamamlamayı amaçlıyor.

Ev sahibi Alanyaspor ise grupta topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alıyor ve çeyrek final için avantajını korumak istiyor.

ROTASYON İHTİMALİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’deki yoğun fikstür nedeniyle bu karşılaşmada rotasyona gitmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte az süre alan oyuncuların forma şansı bulabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, 29 Şubat 2024’te Fatih Karagümrük’e yenilmesinin ardından kupada 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu süreçte 22 gol atan Galatasaray, kalesinde 7 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, son 5 resmi karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü. Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor deplasmanında oynanan maçın ardından çıktığı Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında kalesini gole kapatmakta zorlandı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, üst üste ikinci kez resmi maçta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta ligde oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı son 8 resmi karşılaşmanın tamamını kazanırken, bu maçlarda 21 gol atıp yalnızca 4 gol yedi.