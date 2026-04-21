Galatasaray, kupada yarı final için sahaya çıkıyor

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Türkiye Kupası’nda grup aşamasını A Grubu’nda 12 puanla lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde B Grubu’nu 10 puanla üçüncü sırada bitiren Gençlerbirliği ile eşleşti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım yarı finale yükselecek.

GALATASARAY ROTASYON YAPACAK

İki ekip bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de oynanan iki maçta da Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul’daki karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 2-1’lik skorla üç puana uzandı.

Teknik direktör Okan Buruk’un, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik maç öncesinde tecrübeli çalıştırıcının daha az süre alan oyunculara şans verebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray, iç sahadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’ta oynadığı son 13 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

ASLAN KUPADA KAYBETMİYOR

Bu süreçte 10 galibiyet ve 3 beraberlik alan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 34 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Ev sahibi ekip, sahasında son yenilgisini 25 Kasım 2025’te Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise karşısında almıştı.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda da uzun süredir kaybetmiyor. Galatasaray, organizasyonda oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 24 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

İki takım arasındaki rekabette de Galatasaray’ın son dönemde üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 1 Mart 2020’de başlayan bu seride Galatasaray toplam 16 gol atarken yalnızca 3 gol yedi.

Kupada yarı final hedefleyen Galatasaray, hem iç saha avantajını hem de son dönemdeki form grafiğini sürdürerek turu geçen taraf olmayı amaçlıyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda sürpriz yaparak yarı finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.