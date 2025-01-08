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Galatasaray kupaya 1 puanla başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında konuk ettiği Başakşehir ile geri düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı.

Spor
  • 08.01.2025 22:51
  • Giriş: 08.01.2025 22:51
  • Güncelleme: 08.01.2025 22:56
Kaynak: İHA
Galatasaray kupaya 1 puanla başladı
AA


Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Aslan’ın gollerini savunma oyuncuları Davinson Sanchez ve Abdülkerim kaydetti.

Galatasaray, Türkiye Kupası 2. haftasında 5 Şubat’ta Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ziya
Ziya Adnan
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