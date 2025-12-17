Galatasaray kupaya Başakşehir maçıyla başlıyor

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta karşılaşmasında yarın Başakşehir’i konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak, karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu’nda Başakşehir’in yanı sıra Trabzonspor, Alanyaspor, Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile yer alıyor.

Format gereği grupta dört rakiple karşılaşacak Galatasaray, Başakşehir maçının ardından sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor’la karşı karşıya gelecek.

SON RANDEVUDA GÜLEN GALATASARAY

İki ekip bu sezon Süper Lig’de de karşılaştı. Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda oynadığı maçta RAMS Başakşehir’i Leroy Sane’nin 45+3 ve 61. dakikalardaki golleriyle 2-1 mağlup etti. Başakşehir’in tek golünü 59. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Galatasaray’da maç öncesi kadro planlamasını etkileyen eksikler bulunuyor. Tedavileri süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır’ın Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da kadroda yer alamayacak. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası’nda oldukları için karşılaşmada görev yapamayacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası’na son şampiyon unvanıyla çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon finalde Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek kupayı kazanmış ve organizasyondaki beş yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. Türkiye Kupası’nı 19 kez kazanan Galatasaray, turnuva tarihinin en başarılı takımı konumunda.

Galatasaray’da son dönemde öne çıkan isimlerden biri Leroy Sane. Alman kanat oyuncusu, çıktığı son dört maçta üç gol kaydederken Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor ağlarını birer kez havalandırdı.

SON 7 MAÇTA GOL YEDİ

Sarı-kırmızılılar, savunma tarafında ise son haftalarda istikrar arıyor. Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son yedi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı 3-0 yendiği maçın ardından ligde beş, Avrupa’da iki maçta rakiplerinin gol bulmasına engel olamayan Galatasaray, bu süreçte üç galibiyet, üç mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.