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Galatasaray, La Laguna Tenerife maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 08.05.2025 21:03
  • Giriş: 08.05.2025 21:03
  • Güncelleme: 08.05.2025 21:03
Kaynak: AA
Galatasaray, La Laguna Tenerife maçının hazırlıklarına devam etti

ATİNA (AA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yarın İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Maçın oynanacağı SUNEL Arena'da başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki antrenmanın basına kapalı bölümünde karşılaşmanın taktik idmanı yapıldı. Son 15 dakikası basına açılan idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın sabah yapacağı idmanın ardından saat 18.00'de La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

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