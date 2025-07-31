Galatasaray-Lazio hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Lazio maçı şifresiz mi?

Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray, Lazio ile oynayacağı hazırlık maçıyla sezona ne kadar hazır olduğunu gösterecek. S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak maç, hem teknik ekibin denemeleri hem de yeni oyuncuların performansları açısından merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray-Lazio hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ SEZONA DAMGA VURDU

Süper Lig’de son üç sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da oldukça iddialı bir giriş yapma niyetinde. Nijeryalı golcü Victor Osimhen’i rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katan Sarı Kırmızılı ekip, ardından Alman yıldız Leroy Sane transferiyle taraftarını sevindirdi.

GALATASARAY-LAZİO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile İtalya Serie A ekiplerinden Lazio arasında oynanacak hazırlık maçı, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21:00'de başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın şifreli platformda olması, bazı taraftarlar için erişim sorununa yol açsa da, maç öncesi yoğun ilgi bilet satışlarına da yansıdı.

GALATASARAY-LAZİO MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Hazırlık maçı olmasına rağmen Galatasaray-Lazio karşılaşmasına büyük ilgi gösteriliyor. Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatlarına göre en düşük bilet 1.300 TL, en yüksek bilet ise VIP kategorisinde 18.000 TL olarak belirlendi. Yıldızlarla dolu kadronun sahada boy göstereceği maçta, tribünlerin dolması bekleniyor.

KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Osimhen ve Sane gibi iki dünya yıldızını kadrosuna katmayı başaran yönetim, şimdi gözünü kaleci transferine çevirdi. Fernando Muslera’nın yaşının ilerlemesi nedeniyle kaleye genç ve tecrübeli bir ismin transfer edilmesi gündemde. Lazio maçı, mevcut kadrodaki kalecilerin performansının da değerlendirileceği bir sınav olacak.