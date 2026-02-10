Galatasaray, Le Mans deplasmanında

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu’ndaki dördüncü maçında yarın deplasmanda Le Mans Sarthe Basket ile karşılaşacak.

Fransa’da Antares Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

İLK MAÇI KAYBETMİŞTİ

Grupta geride kalan üç maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 5 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan ev sahibi Le Mans Sarthe Basket ise 6 puanla grubun zirvesinde bulunuyor.

İki ekip arasında İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı Fransa temsilcisi 90-83’lük skorla kazanmıştı. Galatasaray son lig maçında Fenerbahçe'ye 79-77 mağlup olmuştu.