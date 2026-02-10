Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Le Mans deplasmanında

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda lider Le Mans karşısında deplasmanda kritik bir sınava çıkıyor.

Spor
  • 10.02.2026 10:22
  • Giriş: 10.02.2026 10:22
  • Güncelleme: 10.02.2026 10:28
Kaynak: AA
Galatasaray, Le Mans deplasmanında
AA

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu’ndaki dördüncü maçında yarın deplasmanda Le Mans Sarthe Basket ile karşılaşacak.

Fransa’da Antares Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

İLK MAÇI KAYBETMİŞTİ

Grupta geride kalan üç maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 5 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan ev sahibi Le Mans Sarthe Basket ise 6 puanla grubun zirvesinde bulunuyor.

İki ekip arasında İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı Fransa temsilcisi 90-83’lük skorla kazanmıştı. Galatasaray son lig maçında Fenerbahçe'ye 79-77 mağlup olmuştu.

BirGün'e Abone Ol