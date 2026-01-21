Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Le Mans Sarthe'ye evinde yenildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibine 90-83 yenildi.

Spor
  • 21.01.2026 22:03
  • Giriş: 21.01.2026 22:03
  • Güncelleme: 21.01.2026 22:09
Kaynak: AA
Galatasaray, Le Mans Sarthe'ye evinde yenildi
Fotoğraf: @GSBasketbol

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibine 90-83 yenildi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Michal Proc (Polonya)

Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 8, McCollum 21, Can Korkmaz 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Palmer Jr. 13, Cihat Dalgalı, Petrucelli 2, Gillespie 2, White Jr. 22, Muhsin Yaşar 2

Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 11, Williams 13, Bogues Jr. 12, Berhanemeskel 15, Beracou, Hudgins 13, Dufeal 3, Dileo 7, Thomas 14, Penda 2

1. Periyot: 19-31

Devre: 43-57

3. Periyot: 66-76

Beş faulle çıkan: 34.03 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic)

BirGün'e Abone Ol