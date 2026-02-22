Galatasaray, Leon Goretzka için masada

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un kadrosunda görmek istediği isimler arasında yer alan Leon Goretzka, yeniden sarı-kırmızılıların transfer gündemine girdi.

Sezon sonunda Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtildi.

YAKINDAN TAKİP

Galatasaray’ın da bu süreci yakından takip ederek bir kez daha temas kurmaya hazırlandığı ifade edildi.

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre, bonservisi eline geçecek olan Goretzka için Avrupa’da ciddi bir transfer rekabeti yaşanacak. Sarı-kırmızılıların yanı sıra Atletico Madrid, AC Milan ve Bayer Leverkusen’in de Alman futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

Galatasaray cephesi ise transferde bazı avantajlara sahip olmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Leroy Sane’yi Bayern Münih’ten bonservissiz olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Almanya Milli Takımı’ndan takım arkadaşı İlkay Gündoğan’ın da sürece dahil edilmesiyle Goretzka’yı ikna etme planları yapıyor.