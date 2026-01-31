Galatasaray, Leroy Sane'nin sakatlandığını açıkladı: Kaç hafta yok?

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Manchester City karşılaşmasında ayak bileği burkulan Leroy Sane’nin sağlık durumuna ilişkin kulüpten açıklama yapıldı.

Sponsor hastane Acıbadem’de gerçekleştirilen tetkikler sonucunda, Alman futbolcunun sağ ayak bileği dış yan bağlarında ve eklem kapsülünde yırtık ile birlikte kanama tespit edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Sane’nin tedavisine başlandığı ifade edilirken, oyuncunun sahalara dönüş süresine ilişkin net bir takvim paylaşılmadı.

NE KADAR YOK?

Uzman görüşlerine göre, dış yan bağ yırtığı ve eklem kapsülü hasarı içeren bu tür sakatlıklarda iyileşme süresi, yırtığın derecesine bağlı olarak ortalama 3 ila 6 hafta arasında değişiyor.

Hafif ve orta dereceli yırtıklarda konservatif tedaviyle oyuncuların sahalara dönüşü 3-4 hafta içinde mümkün olurken, kanama ve kapsül hasarının eşlik ettiği durumlarda bu sürenin 5–6 haftaya kadar uzayabildiği belirtildi.