Galatasaray - Levallois Paris Saint-Cloud maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Cup’ta yarı final hedefi için kritik bir maça çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonu CEV Cup Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Levallois Paris Saint-Cloud’u İstanbul’da ağırlayacak. Voleybolseverlerin en çok merak ettiği sorular ise net: Galatasaray - Levallois Paris Saint-Cloud maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar…

GALATASARAY - LEVALLOİS PARİS SAİNT-CLOUD MAÇI NE ZAMAN?

CEV Cup Çeyrek Final rövanş mücadelesi 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Maç Saat Kaçta Başlayacak?

Galatasaray Daikin - Levallois Paris Saint-Cloud karşılaşması saat 20.00’de başlayacak.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Galatasaray - Levallois Paris Saint-Cloud maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Kritik mücadele, Galatasaray’ın ev sahipliğinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Yarı final yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor.

BİLETLER SATIŞTA MI?

Galatasaray Daikin - Levallois Paris Saint-Cloud maçının biletleri satışa çıktı. Taraftarlar karşılaşmayı salonda takip edebilmek için biletlerini temin edebiliyor.

Öğrencilere %50 İndirim

Tüm öğrencilere, öğrenci kimliklerini veya öğrenci belgelerini göstermeleri halinde gişe satışlarında %50 indirim uygulanacak. İndirim yalnızca gişe satışlarında geçerli olacak.

0-12 Yaş Arası Ücretsiz

0-12 yaş arası çocuklar, gişelerde kimlik ibraz etmeleri halinde maçı ücretsiz izleyebilecek. Saha içi kombine sahipleri ise 542 numaralı Vodafone Kapısı üzerinden giriş yapabilecek.

YARI FİNAL İÇİN KRİTİK RANDEVU

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Cup’ta yarı final biletini almak için sahaya çıkacak. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Burhan Felek’te taraftar desteğiyle önemli bir galibiyet hedefliyor.

