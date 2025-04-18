Galatasaray ligde 11. kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, Bodrum FK mücadelesiyle Trendyol Süper Lig’de bu sezon 11. kez gol yemeden maçı tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı ve puanını 77’ye çıkardı. Aslan bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6 puana yükseltti.

Mücadeleyi gol yemeden tamamlayan Galatasaray ayrıca Süper Lig’de bu sezon üst üste 2, toplamda da 11. kez kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 30 müsabakada kalesinde 27 gol gördü.

Aslan ayrıca ligde sahasında art arda 5. maçta da gol yemedi.