Galatasaray, ligde takipçisi 5 takıma karşı başarılı bir performans sergiledi

Galatasaray, lider olduğu Trendyol Süper Lig'de takipçisi konumundaki Fenerbahçe, Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor, Göztepe ve Beşiktaş'a karşı başarılı bir performans gösterdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligde toplam 49 kez fileleri havalandıran Galatasaray, 20 kez de topu ağlarında gördü.

Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, puan tablosunda üst sıralarda yer alan takımlara karşı da başarılı bir performans ortaya koydu.