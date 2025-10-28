Galatasaray Lisesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Lisesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlandı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre lisede düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine, kulüp başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi Müdürü Mustafa Reşat Dabak, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı Muharrem Yılmaz, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan ve Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Başkanı Betül Pasinler katıldı.

Tören, Galatasaray Lisesi bandosunun gösterisiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene Tevfik Fikret Salonu'nda devam edildi.

Açılış konuşmasını Galatasaray Lisesi Müdürü Mustafa Reşat Dabak gerçekleştirirken, etkinlik Galatasaray Lisesi öğrencilerinin dans, tiyatro ve müzik gösterileriyle sona erdi.