Galatasaray-Liverpool maçı öncesi muhtemel 11'ler: Liverpool'da eksikler dikkat çekiyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool’u konuk edecek.

RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

DEVLER LİGİ SERÜVENİ

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna yükseldi.

Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, sahasında oynadığı ilk maçı 5-2 kazandı. Deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da toplam skor avantajıyla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Liverpool ise Şampiyonlar Ligi lig etabında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. İngiliz temsilcisi, 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Son yıllarda Avrupa maçlarında oluşan atmosferle dikkat çeken RAMS Park’ta bu mücadeleye de büyük ilgi olması bekleniyor. Tamamen dolu tribünler önünde oynanması beklenen karşılaşma, Avrupa futbol kamuoyunun da yakından takip ettiği maçlardan biri olacak.

İLK RANDEVUYU GALATASARAY KAZANMIŞTI

İki ekip bu sezon lig etabında da karşı karşıya gelmişti. İstanbul’da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetmişti.

GALATASARAY’DA EKSİK YOK

Galatasaray’da Liverpool maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, geniş kadrosunun tamamından yararlanabilecek. Ancak UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.

YEDİ OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai’nin yanı sıra hücum oyuncuları Noa Lang ve Victor Osimhen sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncuların kart görmesi halinde 18 Mart’taki rövanş maçında forma giyememe ihtimali bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi durumunda rövanşta kulübede yer alamayacak.

Liverpool’da ise Curtis Jones sarı kart ceza sınırında bulunan tek oyuncu.

İki takım arasındaki son 16 turu rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de oynanacak. Anfield’daki mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

LIVERPOOL LİGDE GERİDE KALDI

Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki Liverpool, son şampiyon unvanıyla mücadele ettiği İngiltere Premier Lig’de beklentilerin gerisinde bir sezon geçiriyor. 29 haftada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi alan Kırmızılar, 48 puanla 6. sırada yer alıyor ve lider Arsenal’in 19 puan gerisinde bulunuyor.