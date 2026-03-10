Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Muhtemel 11'i

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool karşısında tur için avantaj arıyor. Peki Galatasaray - Liverpool Şampiyonlar ligi son 16 ilk maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i nedir? Hangi oyuncular sakat ve cezalı? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 10.03.2026 11:56
  • Giriş: 10.03.2026 11:56
  • Güncelleme: 10.03.2026 11:56
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Muhtemel 11'i
Foto: Depophotos

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda heyecan dorukta. Galatasaray - Liverpool maçı, Avrupa futbolunun en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olmaya hazırlanıyor. Rams Park’ta oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverler “Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta?”, “Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda?” ve “Galatasaray muhtemel 11’i nasıl olacak?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Şampiyonlar Ligi Playoff Son 16 turu kapsamında oynanacak karşılaşmada sarı kırmızılı ekip, İngiliz devi Liverpool’u ağırlayacak. İki takım daha önce lig aşamasında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı. Bu nedenle Rams Park’taki mücadele büyük bir heyecana sahne olacak.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Liverpool maçı 10 Mart 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Son 16 turu kapsamında oynanacak mücadele saat 20:45’te başlayacak.

Karşılaşma İstanbul’daki Rams Park stadyumunda oynanacak ve müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise karşılaşmanın yayın bilgisi. Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını takip etmek isteyen izleyiciler karşılaşmayı TRT 1 üzerinden ücretsiz şekilde izleyebilecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Okan Buruk’un Liverpool karşısında sahaya sürmesi beklenen Galatasaray muhtemel 11’i ise şu şekilde:

PozisyonOyuncu
KaleciU. Çakır
DefansI. Jakobs
DefansA. Bardakçı
DefansD. Sanchez
DefansR. Sallai
Orta SahaM. Lemina
Orta SahaL. Torreira
KanatB. Yılmaz
Orta SahaG. Sara
KanatN. Lang
ForvetV. Osimhen

Galatasaray’ın Liverpool karşısında sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkması bekleniyor.

GALATASARAY - LİVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunun rövanş karşılaşması 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak. Bu mücadele de futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇINDA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray sakat ve cezalı listesi

OyuncuPozisyonAçıklama
Arda ÜnyayDefansŞüpheli

Liverpool sakat ve cezalı listesi

OyuncuPozisyonAçıklama
Alisson BeckerKaleciSakatlık
Conor BradleyDefansDiz Sakatlığı
Giovanni LeoniDefansÇapraz Bağlarından Sakat
Florian WirtzOrta SahaSırtından Sakat
Wataru EndoOrta SahaAyağından Sakat
Stefan BajceticOrta SahaDiz Ardı Kirişinden Sakat
Federico ChiesaForvetSakatlık
Alexander IsakForvetBacağı Kırık

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇINDA AVANTAJ KİMİN?

İki takım daha önce Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray Liverpool’u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu sonuç sarı kırmızılı ekip için önemli bir psikolojik avantaj olarak görülüyor.

Ancak Liverpool’un geniş kadrosu ve Avrupa tecrübesi düşünüldüğünde Rams Park’ta oynanacak karşılaşmanın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta?

Karşılaşma 10 Mart 2026 Salı günü saat 20:45’te başlayacak.

Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda?

Maç TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray Liverpool rövanş maçı ne zaman?

Rövanş karşılaşması 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak.

Galatasaray muhtemel 11’i nasıl?

Galatasaray’ın muhtemel 11’i: U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakçı, D. Sanchez, R. Sallai, M. Lemina, L. Torreira, B. Yılmaz, G. Sara, N. Lang ve V. Osimhen.

Galatasaray - Liverpool maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunun en merak edilen karşılaşmalarından biri olmaya aday. Rams Park’ta oynanacak mücadelede sarı kırmızılı ekip taraftar desteğini arkasına alarak avantaj yakalamayı hedefliyor. TRT 1’den canlı yayınlanacak karşılaşma, Avrupa futbolunun iki güçlü takımını karşı karşıya getirecek.

BirGün'e Abone Ol