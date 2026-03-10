Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Muhtemel 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda heyecan dorukta. Galatasaray - Liverpool maçı, Avrupa futbolunun en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olmaya hazırlanıyor. Rams Park’ta oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverler “Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta?”, “Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda?” ve “Galatasaray muhtemel 11’i nasıl olacak?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Şampiyonlar Ligi Playoff Son 16 turu kapsamında oynanacak karşılaşmada sarı kırmızılı ekip, İngiliz devi Liverpool’u ağırlayacak. İki takım daha önce lig aşamasında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı. Bu nedenle Rams Park’taki mücadele büyük bir heyecana sahne olacak.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Liverpool maçı 10 Mart 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Son 16 turu kapsamında oynanacak mücadele saat 20:45’te başlayacak.

Karşılaşma İstanbul’daki Rams Park stadyumunda oynanacak ve müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise karşılaşmanın yayın bilgisi. Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını takip etmek isteyen izleyiciler karşılaşmayı TRT 1 üzerinden ücretsiz şekilde izleyebilecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Okan Buruk’un Liverpool karşısında sahaya sürmesi beklenen Galatasaray muhtemel 11’i ise şu şekilde:

Pozisyon Oyuncu Kaleci U. Çakır Defans I. Jakobs Defans A. Bardakçı Defans D. Sanchez Defans R. Sallai Orta Saha M. Lemina Orta Saha L. Torreira Kanat B. Yılmaz Orta Saha G. Sara Kanat N. Lang Forvet V. Osimhen

Galatasaray’ın Liverpool karşısında sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkması bekleniyor.

GALATASARAY - LİVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunun rövanş karşılaşması 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak. Bu mücadele de futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇINDA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray sakat ve cezalı listesi

Oyuncu Pozisyon Açıklama Arda Ünyay Defans Şüpheli

Liverpool sakat ve cezalı listesi

Oyuncu Pozisyon Açıklama Alisson Becker Kaleci Sakatlık Conor Bradley Defans Diz Sakatlığı Giovanni Leoni Defans Çapraz Bağlarından Sakat Florian Wirtz Orta Saha Sırtından Sakat Wataru Endo Orta Saha Ayağından Sakat Stefan Bajcetic Orta Saha Diz Ardı Kirişinden Sakat Federico Chiesa Forvet Sakatlık Alexander Isak Forvet Bacağı Kırık

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇINDA AVANTAJ KİMİN?

İki takım daha önce Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray Liverpool’u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu sonuç sarı kırmızılı ekip için önemli bir psikolojik avantaj olarak görülüyor.

Ancak Liverpool’un geniş kadrosu ve Avrupa tecrübesi düşünüldüğünde Rams Park’ta oynanacak karşılaşmanın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta?

Karşılaşma 10 Mart 2026 Salı günü saat 20:45’te başlayacak.

Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda?

Maç TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray Liverpool rövanş maçı ne zaman?

Rövanş karşılaşması 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak.

Galatasaray muhtemel 11’i nasıl?

Galatasaray’ın muhtemel 11’i: U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakçı, D. Sanchez, R. Sallai, M. Lemina, L. Torreira, B. Yılmaz, G. Sara, N. Lang ve V. Osimhen.

Galatasaray - Liverpool maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunun en merak edilen karşılaşmalarından biri olmaya aday. Rams Park’ta oynanacak mücadelede sarı kırmızılı ekip taraftar desteğini arkasına alarak avantaj yakalamayı hedefliyor. TRT 1’den canlı yayınlanacak karşılaşma, Avrupa futbolunun iki güçlü takımını karşı karşıya getirecek.