Galatasaray-Liverpool maçında karaborsa bilet satışı: 1 kişi tutuklandı

Galatasaray-Liverpool arasında oynanan futbol müsabakası için usulsüz seyirci temini ve karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

  • 02.10.2025 14:14
  • Giriş: 02.10.2025 14:14
  • Güncelleme: 02.10.2025 14:42
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Galatasaray-Liverpool maçı için karaborsa bilet satışı iddiasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce, Galatasaray Kulübü'nün, 30 Eylül'de Rams Park Stadyumu'nda Galatasaray- Liverpool takımları arasında oynanan futbol müsabakası için usulsüz olarak seyirci temini ve karaborsa bilet satışı yapıldığı şikayeti üzerine çalışma yapıldı.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalarda kimliği tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

