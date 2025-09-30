Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele, İstanbul’da RAMS Park’ta oynanacak. Peki Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar…

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Liverpool maçı, 30 Eylül Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, kamu yayıncısı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin düdük çalacak. Nicolas Danos ve Benjamin Pages yardımcı hakem olarak görev alırken, Jeremy Stinat dördüncü hakem olacak.

GALATASARAY'IN TAM KADRO SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına eksiksiz çıkacak. Süper Lig’in 7. haftasında kısa süreli rahatsızlık yaşayan Lucas Torreira iyileşti ve takımdaki yerini aldı. Ayrıca, Nijeryalı golcü Victor Osimhen sakatlığını atlatıp Alanyaspor maçında sahalara dönmüştü. Okan Buruk’un, Osimhen’i Liverpool maçında ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

OSİMHEN LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada Osimhen’in durumuna dair bilgi verdi. Buruk, “Victor antrenmanlara katıldı, son antrenmanda durumuna bakacağız. Alanyaspor maçında 10 dakika oynaması pozitifti. Liverpool karşısında ilk 11’de olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’IN İÇ SAHA SERİSİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 27 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 20 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Liverpool karşısında alınacak bir puan veya galibiyet, hem bu seriyi sürdürmek hem de gruptaki iddiayı korumak adına kritik önem taşıyor.