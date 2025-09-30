Galatasaray, Liverpool'u ağırlıyor: Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta başlıyor. Galatasaray, bu akşam kendi sahasında Liverpool ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta, bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, bugün ve yarın oynanacak.
Galatasaray, bugün TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada sahasında son Premier Lig şampiyonu Liverpool ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olmuştu. Liverpool ise Atletico Madrid'i 3-2 yenmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
Bugün:
19.45 Atalanta-Club Brugge
19.45 Kairat-Real Madrid
22.00 Inter-Slavia Prag
22.00 Chelsea-Benfica
22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt
22.00 Bodo/Glimt-Tottenham
22.00 Olimpik Marsilya-Ajax
22.00 Galatasaray-Liverpool
22.00 Pafos-Bayern Münih
Yarın:
19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United
19.45 Karabağ-Kopenhag
22.00 Arsenal-Olympiakos
22.00 Bayer Leverkusen-PSV
22.00 Villareal-Juventus
22.00 Napoli-Sporting Lizbon
22.00 Monaco-Manchester City
22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao
22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain