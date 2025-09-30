Galatasaray, Liverpool'u ağırlıyor: Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta, bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, bugün ve yarın oynanacak.

Galatasaray, bugün TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada sahasında son Premier Lig şampiyonu Liverpool ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olmuştu. Liverpool ise Atletico Madrid'i 3-2 yenmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

19.45 Atalanta-Club Brugge

19.45 Kairat-Real Madrid

22.00 Inter-Slavia Prag

22.00 Chelsea-Benfica

22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt

22.00 Bodo/Glimt-Tottenham

22.00 Olimpik Marsilya-Ajax

22.00 Galatasaray-Liverpool

22.00 Pafos-Bayern Münih

Yarın:

19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United

19.45 Karabağ-Kopenhag

22.00 Arsenal-Olympiakos

22.00 Bayer Leverkusen-PSV

22.00 Villareal-Juventus

22.00 Napoli-Sporting Lizbon

22.00 Monaco-Manchester City

22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain