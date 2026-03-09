Galatasaray, Liverpool’u ağırlayacak: Hedef çeyrek final

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, yarın sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool’u konuk edecek.

RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Galatasaray, lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla son 16 play-off turuna kaldı. Play-off aşamasında Juventus ile eşleşen Galatasaray, İstanbul’daki ilk maçı 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olmasına rağmen toplam skor avantajıyla adını son 16 turuna yazdırdı.

Liverpool ise lig etabında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. İngiliz temsilcisi, 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE İLGİ BEKLENİYOR

RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmanın futbolseverler tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi programında saat 20.45’te başlayacak tek mücadele olan Galatasaray-Liverpool karşılaşması, özellikle sarı-kırmızılı ekibin son yıllarda Avrupa maçlarında oluşturduğu atmosfer nedeniyle dikkat çekiyor. Mücadelenin dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.

GALATASARAY LİG ETABINDA KAZANDI

İki takım bu sezon lig etabında da karşı karşıya gelmişti. İstanbul’da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.

Galatasaray, Liverpool karşısına tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, geniş kadrodan yararlanabilecek.

UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner ise mücadelede forma giyemeyecek.

YEDİ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray’da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai’nin yanı sıra hücum hattından Noa Lang ile Victor Osimhen sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde rövanş maçında görev yapamayacak.

Teknik direktör Okan Buruk da sarı kart görmesi durumunda İngiltere’de oynanacak rövanş karşılaşmasında takımının başında olamayacak.

Liverpool’da ise Conor Bradley ile Curtis Jones sarı kart sınırında yer alıyor. Sakatlığı bulunan Alexander Isak’ın ilk maçta forma giymesi beklenmiyor.

RÖVANŞ 18 MART’TA

Eşleşmenin rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de oynanacak. Anfield’da yapılacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olma fırsatına sahip.

Bu sezon turnuvada 7 gol atan Osimhen, Liverpool karşısında gol bulması halinde Burak Yılmaz’ın rekoruna yaklaşacak. Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 9 maçta 8 gol kaydetmişti.

LIVERPOOL LİGDE GERİDE KALDI

Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetimindeki Liverpool, İngiltere Premier Lig’de bu sezon zirve yarışının gerisinde kaldı. 29 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi alan İngiliz ekibi 48 puanla 6. sırada yer alıyor. Liverpool, lider Arsenal’in 19 puan gerisinde bulunuyor.

İngiliz ekibi yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz için 140 milyon avro, Newcastle United’tan Alexander Isak için 120 milyon avro bonservis ödedi.

Hugo Ekitike için Eintracht Frankfurt’a 75 milyon avro ödeyen İngiliz temsilcisi, Milos Kerkez’i 45 milyon avroya, Jeremie Frimpong’u ise 40 milyon avroya kadrosuna kattı.