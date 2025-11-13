Galatasaray Lookman için teklif yapacak

Galatasaray, Atalanta’da forma giyen Ademola Lookman için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre sarı kırmızılı ekip ara transfer döneminde İtalyan ekibe teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sabuncuoğlu, yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz’ın takımda kalması ve Atalanta’nın kiralık formüle sıcak bakmaması nedeniyle kadrosuna Lookman tranferinin sona yaklaşmasına rağmen daha önce gerçekleşmediğini ifade etti.

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde de gündeme gelen Ademola Lookman için ara transfer döneminde Atalanta’ya teklif yapması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖR İLE TARTIŞMIŞTI

Lookman, Atalanta ile Marsilya arasında geçtiğimiz günlerde oynanan Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde teknik direktör Ivan Juric arasındaki tartışmasıyla gündeme gelmişti.

Mücadelenin 75. dakikasında değişiklik tabelasında numarasını gören Lookman bu karardan memnun olmamış bu durumu da jest ve mimikleriyle dışarıya vuran Lookman, kenara geldiğinde hocasından sert tepki görmüştü.

Juric futbolcuyu kolundan tuttu ve sert ifadelerle yüzüne karşı bağırdı, bu sırada teknik ekip araya girerek Nijeryalı futbolcuyu oradan uzaklaştırmıştı.