UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool’un kamp kadrosu açıklandı. İngiliz ekibinde Alisson Becker, Federico Chiesa ve Alexander Isak’ın da aralarında bulunduğu 5 futbolcu kadroya alınmadı.

Spor
  • 09.03.2026 16:23
  • Giriş: 09.03.2026 16:23
  • Güncelleme: 09.03.2026 16:26
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da dikkat çeken eksikler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Liverpool’un maç kadrosu belli oldu. İngiliz temsilcisinde önemli eksikler dikkat çekti.

Liverpool’da kaleci Alisson Becker, sağ bek Conor Bradley, orta saha Wataru Endo ile hücum hattından Federico Chiesa ve Alexander Isak kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Liverpool’un Galatasaray maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Joe Gomez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Curtis Jones, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Andy Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur.

Galatasaray ile Liverpool arasındaki karşılaşma yarın oynanacak.

