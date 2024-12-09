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Galatasaray, Malmö maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 09.12.2024 14:19
  • Giriş: 09.12.2024 14:19
  • Güncelleme: 09.12.2024 14:19
Kaynak: İHA
Galatasaray, Malmö maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2’ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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