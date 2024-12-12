Galatasaray, Malmö'ye uzatmada 2 puan kaybetti

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İsveç ekibi Malmö'yle karşılaştı. Eleda Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 43. dakikada Elias Jelert ile 56. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Malmö'nün gollerini de 24. dakikada Erik Botheim ve 90+2. dakikada Sergio Pena attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 12'ye Malmö ise 4'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Bu mücadele 21 Ocak'ta saat 18.30'da oynanacak.