Galatasaray, Manchester United'a sahasında hiç kaybetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında 29 Kasım Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek Galatasaray, rakibine karşı sahasındaki üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 312 kez mücadele etti. Tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunan Galatasaray, tüm kulvarlarda 312 müsabakada 112 galibiyet, 83 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde İngiltere temsilcileriyle ise 22 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile mücadele etti. "Cimbom", söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü.