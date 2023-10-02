Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında Galatasaray Manchester United ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok sporsever müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

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