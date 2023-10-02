Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında Galatasaray Manchester United ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok sporsever müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında Galatasaray ile Manchester maçında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Galatasaray Manchester maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde...
Galatasaray Manchester maçı hangi kanalda?
Galatasaray Manchester Şampiyonlar Ligi A Grubu maçı Exxen platformundan ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray Manchester maçı ne zaman?
Galatasaray Manchester Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında ilan edilen fikstür tarihi 3 Ekim Salı 2023 saat 22.00 şeklinde.
Galatasaray Manchester canlı izle
Galatasaray Manchester maçını Exxen.com adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Galatasaray Manchester maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Grup maçları fikstürü
- 3 Ekim - 22.00 Manchester United - Galatasaray (Old Trafford)
- 24 Ekim - 19.45 Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park)
- 8 Kasım - 23.00 Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena)
- 29 Kasım - 20.45 Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)
- 12 Aralık - 23.00 Copenhagen - Galatasaray (Parken)